Однополярная перспектива: США нацелены на демонтаж России

Конечной целью внешней политики США является исключение России из Совета Безопасности ООН, а также демонтаж ее ракетно-ядерного потенциала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, именно для этого создаются прецеденты англосаксонского права при «цветных революциях» или вторжении американских войск в другие государства.

Эксперт выразил сомнение, что Вашингтону удалось до конца реализовать идею однополярного мира. «У нас часто говорят, что был некий момент однополярности в 90-е годы. Из того, что я читал, американцы считали проблемой, что его как раз-таки не было. Для того чтобы был однополярный мир, им надо было решить три задачи, которые они не решили до сих пор. Первое – это ликвидировать Совбез ООН в его нынешнем качестве, чтобы никто не мог ветировать американские решения и заменить его какой-то другой, более лояльной организацией. Второе – нужно демонтировать ракетно-ядерный потенциал в России, а в идеале и весь ее военный потенциал по образцу Германии и Японии после окончания Второй мировой войны. Ну и третье – узаконить свое право на вмешательство во внутригосударственные конфликты. Только при выполнении этих трех базовых условий мир мог бы быть однополярным действительно по-настоящему», – пояснил Фененко.

По его словам, в этой логике США после распада Советского союза начали провоцировать прецеденты. «Право узаконивалось на вмешательство во внутренние государственные конфликты военным путем. Началось – Панама, Гаити, Сомали. Затем мы увидели Югославию. Вот Ирак логически вырастал из этой стратегии смены режимов. А дальше с точки зрения постановки вопроса: если это можно сделать с Ираком, почему это нельзя сделать с кем-то еще? Самое главное, что прецедент подобный силовой стратегии появился», – констатировал он.

«Под каким предлогом проводили операцию в Ираке – изъять у режима Саддама Хусейна оружие массового поражения. Вопрос: а что, американцы настолько глупы, что они не понимали, что у него толком нет никакого химического, биологического, а тем более ядерного оружия? Конечно, понимали. Вопрос в другом – они создали для этого прецедент. В 93-м году администрация [президента США Билла] Клинтона заявила, что она гарант режима нераспространения ядерного оружия по всему миру, то есть имеет право самостоятельно разоружать тех, кто не нравится США, тех, кого объявят нарушителями режима нераспространения. Вот сначала надо попробовать поупражняться на ком-то, у кого такого оружия нет. Попробовали на Ираке – прецедент появился», – уточнил эксперт.

Фененко напомнил также о последующей за этим попытке создать прецедент с Ираном, от которого требовали отказаться от программы обогащения урана. «Это пересмотр 4 статьи договора о нераспространении ядерного оружия, по условиям которого все страны мира имеют полное право развивать атомную энергетику. Значит, уже не все, если бы им удалось навязать это Ирану», – отметил он.

«Далее сам собой выступал бы прецедент Северной Кореи – разоружение под внешним контролем, как они сделали это в свое время с ЮАР. Далее прецедент – Пакистана, идея у них обсуждалась создать систему совместного управления ядерными объектами Пакистана. А кто мне даст гарантию, что через 7-10 стран не дошло бы дело и до нас? Мы прекрасно понимали, кто конечный адресат этой политики – Россия, Индия и Китай. Под них и создавались эти прецеденты», – подчеркнул Фененко.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что в 2003 году США совершили вторжение в Ирак в обход решения Совета Безопасности ООН, что создало соответствующий прецедент. «Не вижу, чтобы американцы сильно отступили от этой стратегии. Мы видели после этого применение США военной силы и в других регионах не только через систему прокси-войн. Это было и в Ливии, в Сирии. И сегодня мы попытки наблюдаем уже подойти к грани «теплой» войны с Россией и в Грузии, и на Украине, и рассматриваются варианты с Тайванем, и так далее», – добавил он.

В то же время, как считает эксперт, стратегия США по смене режимов с других странах военными методами или в виде «цветных революций» продолжается до сих пор на фоне реформы международного права. «Начиная где-то с 90-го, у американцев появляется новая стратегия создавать международные трибуналы и вводить принцип подсудности лидеров суверенных государств под международный трибунал – мы можем судить извне лидера суверенного государства. Начиналось опять-таки с кого-то послабее в соответствии с нормами прецедентного права, – с Югославии, Руанды, в Камбодже были попытки мелкие. Затем уже пошли самостоятельные процессы и уничтожение лидеров суверенных государств, что мы увидели на примере Ирака, где был совершен соответствующий переход», – отметил он.

Эксперт также напомнил прецеденты Египта, проамериканская политика которого не дала гарантий лидеру страны, а также Ливии, где руководитель государства был уничтожен физически, подчеркнув, что целью такой политики была именно Россия.

«Опять-таки, мы прекрасно понимаем куда метят эти прецеденты. Их цель – Россия, как ключевая ядерная держава. Еще в 95-м году, когда якобы американцы сильно любили Ельцина, как у нас некоторые говорят, мы были партнерами, уже во время войны в Чечне администрация Клинтона заявила о возможности создания трибунала по расследованию военных преступлений в Чечне… 2000 год, уже резолюция евроструктур о расследовании военных преступлений в Чечне. Дальше Грузия опять-таки разговоры шли о расследовании российских преступлений в Грузии. Дальше 8-9-е годы разговоры о создании трибунала против России за геноцид в 19-м веке то ли черкесов, то ли адыгов, то ли кого-то там еще – нужное подчеркнуть», – пояснил он.

«Финалом американской политики был бы арест, например, российского экс-президента или экс-премьера, попытка организации над ним уголовного процесса международного в Гааге с постановкой вопроса – может ли такая страна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН и можно ли позволить такой стране иметь столько ядерного оружия? Вот конечная цель американской политики, которую мы должны знать, понимать и, на мой взгляд, действовать», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

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