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Вторник, 21 марта 2023, 11:32 мск

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В Москве к сотрудникам «Мемориала»* пришли с обысками

В Москве проводятся обыски у более десятка сотрудников признанной иноагентом организации «Мемориал»*. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками оперативных служб проводятся обыски более чем по 10 адресам у сотрудников организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»*, внесенное в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента», – говорится в сообщении ведомства.

В телеграм-канале «Мемориала»*, уточняется, что обыски проводятся на основании постановления о возбуждении уголовного дела в отношении «неустановленных сотрудников» организации. «Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других – за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РСФСР)», – говорится в сообщении.

После обыска сотрудников повезут в следственный комитет на допрос.

*– организация признана иностранным агентом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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