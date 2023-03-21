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Вторник, 21 марта 2023, 11:32 мск

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Насильник помог своей жертве донести пакет с продуктами до квартиры

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении изнасилования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено в вечернее время 19 марта. «Мужчина 1974 года рождения, находясь около одного из магазинов, расположенных на улице 2-я Пугачевская в городе Москве, познакомился с 36-летней женщиной. После этого под предлогом помочь донести пакет с продуктами, проследовал совместно с ней к месту ее жительства, где, применяя насилие, изнасиловал последнюю», – говорится в сообщении ведомства.

С места происшествия мужчина скрылся, однако правоохранителям удалось оперативно разыскать его. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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