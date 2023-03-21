Полицейские задержали участников разбойного нападения на Арбате

Двое молодых людей и девушка совершили на Арбате разбойное нападение на случайных прохожих. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники спровоцировали конфликт со случайными прохожими. В ходе потасовки избили своих оппонентов, после чего похитили у одного из них поясную сумку с деньгами и другим имуществом», – рассказала Волк.

Полицейские установили подозреваемых и задержали их по местам проживания на территории столицы. В отношении молодых людей озбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Все трое заключены в СИЗО, добавила представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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