Двое детей погибли в сгоревшем частном доме в Подмосковье

Двое детей погибли в результате пожара, произошедшего ночью в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 22 марта 2023 года произошло возгорание частного дома, расположенного в поселка Часцы. Причина пожара предварительно – короткое замыкание от электроприбора – теплового масляного радиатора, находящегося в комнате. Предварительная причина смерти детей – отравление угарным газом», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Московской области, возгорание произошло около 23.00 в доме №225 В на Можайском шоссе. Огонь распространился на площади 56 квадратных метров. В 1.29 пожар был ликвидирован.

По факту обнаружения тел детей 15 и 8 лет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия изъяты радиатор, электропроводка. Проверены допросы, назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертизы», – отметили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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