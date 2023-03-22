При пожаре в новой Москве сгорела семья с двумя детьми

Тела четырех человек, среди которых двое малолетних детей обнаружены после тушения пожара, произошедшего в частном доме в новой Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пожар произошел в ночное время 21 марта в поселении Вороновское. «После ликвидации возгорания обнаружены тела женщины, мужчины и двух малолетних детей. Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы, органу дознания даны поручения на проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления очевидцев и иных обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении СК.

По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, сообщение о пожаре в селе Вороново поступило Службу 112 в 23:21. Огонь распространился в двух комнатах и мансарде на площади 90 кв метров. После этого произошло обрушение мансардной части на площади 50 кв метров.

Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 00:25.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, погибли супруги – женщина 1996 г.р., мужчина 1992 г.р., и их дети – мальчик 2020 г.р., девочка – 2019 г.р.

Столичный Следкомитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»