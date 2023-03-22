Врач из Балашихи приговорена к трем годам колонии за смерть пациентки от анестезии

В подмосковной Балашихе суд вынес приговор врачу местной больницы, признав ее виновной в смерти пациентки, проходившей эстетическую процедуру. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что 5 июня 2021 года обвиняемая, являясь врачом городской больницы, действуя без заключения договора на оказание медицинских услуг, проводила своей знакомой эстетическую процедуру. В процессе она неоднократно ввела потерпевшей препарат «лидокаин» с кратным превышением допустимой дозировки. После вышеуказанных манипуляций потерпевшая впала в кому», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что через полгода, в январе 2022 года, пациентка скончалась, не приходя в сознание.

Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентки (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Врач приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.

Москва, Андрей Дорофеев

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