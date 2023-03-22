Бывший глава Всероссийского общества глухих проведет семь лет в колонии за растрату

Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева виновным в многомиллионных растратах средств организации. Он приговорен к семи годам колонии общего режима, передает ТАСС.

Бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева суд приговорил к 6,5 года колонии, экс-начальника управления финансов ВОГ Наталью Зембатову – к 4,5 года колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 млн рублей.

Как сообщали СМИ, в 2019 году Хамовнический суд, начавший рассмотрение дела по существу, вернул его материалы после полугода заседаний в прокуратуру. Тогда следователи вменяли два эпизода преступлений, совершенных Рухледевым и Новосельцевым, и одного – Зембатовой. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации.

После доследования число преступных эпизодов у всех обвиняемых увеличилось.

Москва, Андрей Дорофеев

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