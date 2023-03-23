Иностранец зарезал юношу и ранил еще одного соотечественника в Подмосковье

В подмосковном Красногорске гражданин одного из соседних государств нанес смертельные ножевые ранения 17-летнему юноше и ранил еще одного соотечественника. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«22 марта 2023 года утром на проезжей части дороги в городе Красногорске в ходе конфликта обвиняемый нанес складным ножом ранения двум соотечественникам. 17-летний потерпевший скончался на месте, его 18-летний знакомый госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями и криминалистами на месте преступления был изъят складной нож со следами крови, допрошены прямые очевидцы произошедшего. Задержанному 20-летнему иностранцу предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство ещё одного человека (ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

«Кроме этого, в ходе расследования будет проверена законность нахождения граждан иностранного государства на территории Российской Федерации», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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