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Четверг, 23 марта 2023, 12:18 мск

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Аферист продал московскому пенсионеру пустышки под видом дорогих лекарств на 300 тысяч рублей

Мошенник выманил у 86-летнего жителя Москвы 300 тысяч рублей, систематически продавая ему дешевые биологические активные добавки (БАД) под видом дорогостоящих лекарств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Полицейские установили, что аферист позвонил потерпевшему на домашний телефон и предложил приобрести средство для лечения суставов. Пенсионер согласился и купил «лекарство» у злоумышленника, пришедшего к нему в квартиру. В дальнейшем звонки от мошенника не прекратились и обманутый им пенсионер продолжил покупать у него дополнительные препараты, якобы необходимые для комплексной терапии», – говорится в сообщении ведомства.

Когда обещанный эффект не наступил, пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию.

Поимка афериста произошла в момент очередной сделки между ним и заявителем, которая прошла по инициативе оперативников. Стражи правопорядка попросили потерпевшего согласиться на ещё одну встречу с подозреваемым на улице Чаянова, во время которой 35-летний житель столицы и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере). Фигурант заключен в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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