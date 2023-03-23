Следкомитет проверяет информацию об изнасиловании школьника в новой Москве

Следственный комитет организовал доследственную проверку информации об изнасиловании несовершеннолетнего в одной из школ в новой Москве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

«В настоящее время следователями столичного СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Следователи опрашивают педагогический состав учебного заведения и иных очевидцев», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в чате одного из классов школы №1392 им. Рябинкина в новой Москве появилось видео, запечатлевшее изнасилование ученика 4 класса. Выяснилось, запись кочует по соцсетям уже около недели. Родители мальчика направили заявление в полицию.

Москва, Андрей Дорофеев

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