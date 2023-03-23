В Москве вынесен приговор педофилу, почти год насиловавшему собственную дочь

Суд в Москве вынес приговор 47-летнему мужчине, признав его виновным в неоднократном изнасиловании малолетней дочери. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, в период с июня 2021 по апрель 2022 года обвиняемый, находясь на территории города Москвы и Московской области, неоднократно совершал иные действия сексуального характера и изнасилование в отношении своей малолетней дочери. Девочка в силу своего возраста не осознавала противоправность его действий и только спустя продолжительное время рассказала о произошедшем педагогу, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Однако Никулинский райсуд Москвы признал собранные доказательства достаточными для признания его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Мужчине назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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