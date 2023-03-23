В Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет дождливо

В московском регионе в ближайшие дни ожидаются дожди, но среднесуточная температура будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«Погоду в столичном регионе будут определять атлантические циклоны. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-6° (и будут соответствовать концу первой декады апреля), осадки пройдут в виде дождя», – говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу, 24 марта, будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в Москве 9...11°, по области 6...11°. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем в Москве 11...13°, по области 9...14°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В воскресенье, 26 марта, облачно. Ночью небольшой дождь, по области местами умеренный, в Москве 3...5°, по области 1…6°. Днем дождь, в Москве 7...9°, по области 7...12°. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

В понедельник, 27 марта, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 0...5°, днем 7...12°, ветер западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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