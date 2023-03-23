Путин учредил медаль «За храбрость»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За храбрость». Документ размещен сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в указе, награда учреждена «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».

Медаль имеет первую и вторую степень. Награждение ею может производиться посмертно.

Как указано в положении о медали, ее будут вручать «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Награждены могут быть граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства.

Медаль «За храбрость» следует носить на левой стороне груди после медали «За отвагу».

Медаль с аналогичным названием существовала в Российской империи. Она была учреждена в 1807 году и предназначалась для награждения воинов иррегулярных войск и военизированных формирований (казачьих, ополченческих, конно-иррегулярных, милицейских, полицейских, охранных, сторожевых).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»