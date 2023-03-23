Глава Минздрава РФ заявил о локализации очагов сибирской язвы

Очаги сибирской язвы в России локализованы, распространения инфекционной болезни в стране не будет. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе выявлены два пациента с подозрением на заболевание сибирской язвой. Предварительные анализы не подтверждают наличие у них заболевания. Пациенты прибыли из Чувашии.

В Чувашии госпитализированы два человека с сибирской язвой.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»