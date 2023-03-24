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Пятница, 24 марта 2023, 14:06 мск

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Суд вынес приговор бывшему столичному участковому за сбор «дани» с нелегальных мигрантов

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему участковому уполномоченному Дмитрию Климкину, признав его виновным в получении взяток от иностранцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что Климкин, ранее состоявший в должности участкового уполномоченного одного из столичных отделов полиции, на протяжении нескольких лет с января 2018 года по апрель 2021 года получал от иностранных граждан, незаконно находившихся на территории обслуживаемых им участков столицы, взятки в виде денежных средств на общую сумму свыше 300 тыс рублей за непривлечение их к административной ответственности», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Преступная деятельность Климкина была выявлена при участии сотрудников собственной безопасности столичной полиции. Свою вину в совершении преступления он признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил бывшего участкового к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен специального звания «капитан полиции».

Также судом удовлетворены исковые требования Черемушкинского межрайонного прокурора Москвы на сумму более 300 тыс рублей.

Климкин взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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