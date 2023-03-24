«Не выдержит кобылка…» Дерипаска назвал ситуацию в экономике США «очень и очень проблемной»

Ситуация в экономике США очень проблемная, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, который находится под американскими ограничениями с 2018 года. По его оценке, «кобылка» может не выдержать.

«Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга», – заявил он в своем телеграм-канале.

При этом он обратил внимание, что к этим вызовам «добавляется проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. «Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», – считает Дерипаска.

Немногим позже предприниматель опубликовал еще один пост, в котором сравнил нынешнюю ситуацию в США с российскими реалиями. «Когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним после вот только повысившейся до 5% ставки ФРС, про проблемы американского бизнеса – малого, среднего и крупного промышленного – который не может себе позволить конкурировать с Китаем и Мексикой с такими высокими ставками, то как-то становится до боли знакомо всё, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы», – отметил он.

«И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока», – заключил предприниматель.

Москва, Светлана Антонова

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