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Пятница, 24 марта 2023, 18:14 мск

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Анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Лабораторные исследования не выявили подтвердили заражение сибирской язвой двух пациентов, госпитализированных накануне в Подмосковье с подозрением на эту болезнь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель этого заболевания не выявлен. Оба госпитализированных прибыли на территорию Московской области из Республики Чувашия, где ранее были зарегистрированы два случая заболевания», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что угроза эпидемического распространения болезни исключена, поскольку сибирская язва не передается от человека к человеку.

Накануне в Московской области выявили двух пациентов с подозрением на заболевание сибирской язвой. Ранее Роспотребнадзор сообщил о двух заболевших сибирской язвой в Чувашии.

Сегодня стало известно, что следователи в Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо, которое местный житель продавал односельчанам. Во всех местах, где побывали части убитого бычка, установили карантин.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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