Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты и «зерновую сделку»

Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули темы партнерских отношений, «зерновой сделки» и сирийской проблематики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные темы российско-турецкого партнёрства в различных областях. Выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую», – говорится в сообщении.

В Кремле также обратили внимание, что президент Турции ещё раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развёртывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. «Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья», – уточняется в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договорённостей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. «При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договорённостей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России», – пояснили в Кремле.

«Затронута сирийская проблематика. Подчёркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции особо отметил в связи с этим конструктивную посредническую роль России», – отметили в пресс-службе главы российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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