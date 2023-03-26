«Никакого военного союза»: Путин прокомментировал военно-техническое сотрудничество РФ и КНР

Москва и Пекин не создают военный союз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-24» (ВГТРК). По его словам, в военно-техническом взаимодействии РФ и КНР все прозрачно.

«Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. Там все прозрачное, там нет ничего секретного», – сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

«У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами до сих пор продолжаем, даже несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне», – пояснил Путин.

При этом президент подчеркнул, что «это все прозрачно». «Это не военный союз», – констатировал Путин.

Москва, Светлана Антонова

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