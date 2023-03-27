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Понедельник, 27 марта 2023, 11:01 мск

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Трупы двух мужчин обнаружены в столичном хостеле

Тела двух мужчин были обнаружены сегодня в помещении одного из хостелов, расположенных в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«27 марта 2023 года в одной из комнат хостела, расположенного на улице Новорогожская в городе Москве, обнаружены тела двух мужчин без видимых телесных повреждений. По данному факту следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, при осмотре места происшествия в комнате обнаружены неустановленные вещества. Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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