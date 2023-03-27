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Понедельник, 27 марта 2023, 11:38 мск

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Полицейские со стрельбой остановили угнанную иномарку без номеров

Полицейским в Тверской области пришлось применить оружие, чтобы остановить угнанный в Подмосковье дорогой автомобиль. Об этом сообщила сегодня регионального главка МВД России.

В дежурную часть полиции подмосковного Красногорска обратилась местная жительница с заявлением о краже автомобиля стоимостью 4 миллиона рублей. «Двое злоумышленников при помощи специального устройства похитили автомобиль, сняли с него государственные регистрационные знаки и направились в соседний регион. Проезжая пост ДПС в Тверской области, водитель иномарки не выполнил законное требование сотрудника Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. Было организовано преследование. В ходе погони правонарушитель совершил столкновение с патрульным автомобилем, причинив ему механические повреждения, но, несмотря на это, продолжил движение», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские применили табельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам. После остановки кроссовера был задержан сидевший за рулём 34-летний житель Звенигорода. Его подельник сумел сбежать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители ведут поиск второго соучастника преступления.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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