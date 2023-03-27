В Москве погибла девушка одного из основателей «СберМаркета»

В Москве организована доследственная проверка по факту смерти 22-летней девушки, самостоятельно принявшей препарат для укрепления иммунитета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц была доставлена девушка 2001 года рождения – студентка медицинского вуза. 25 марта пациентка скончалась.

«Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», – отметили в пресс-службе.

Как отмечает телеграм-канал Baza, речь идет об одном из основателей «СберМаркета» Дмитрии Жулине и его подруге Анне Коляде, которые решили принять препарат Лаеннек. Девушка училась на пятом курсе Сеченовки, а в соцсетях называла себя коучем по здоровью.

Парню и девушке после приема препарата стало плохо, у них поднялась температура. После госпитализации состояние Анны продолжило ухудшаться, и она скончалась в больнице. Жулин выжил – 20 марта мужчину перевели из реанимации.

Как уточняет издание, после приема препарата началась токсикоалергическая реакция и заражение крови.

Москва, Андрей Дорофеев

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