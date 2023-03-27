«Это репетиция»: крах западной финансовой системы неизбежен

Следующий кризис западной финансовой системы приведет к ее краху, считает экс-министр труда РФ, заслуженный экономист Сергей Калашников. По его мнению, начавшийся обвал американских банков Россию не коснется. Такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«То, что сейчас происходит с банками на Западе никоим образом не коснется РФ по целому ряду причин, главных из которых две. Первая – это то, что банковская система России отрезана от западной банковской системы. И второе – источник кризиса, который привел к обвалу некоторых банков, в России просто-напросто отсутствует», – пояснил Калашников.

Экономист обратил внимание, что «спусковым крючком» для кризиса американской банковской системы стало повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а глобальной причиной является финансирование венчурных проектов. «Доходность в современных высокотехнологичных отраслях порядка 60-70%, в базовых отраслях доходность в лучшем случае 10% – для промышленности это очень хорошая доходность. Естественно, деньги идут туда, где доходность выше. Но дело в том, что объем высокотехнологичных отраслей недостаточен для всего того огромного навеса денег, который существует в мире. И поэтому здесь высокие риски… С другой стороны, они закупоривают это горлышко. Отсюда вывод, что банковский кризис сегодняшнего дня не повлечет за собой никаких серьезных последствий», – пояснил он.

При этом, как полагает Калашников, Запад не устраняет причины финансовых потрясений, поэтому «это репетиция глобального кризиса» в будущем может вызвать «колоссальный пересмотр всей финансовой системы Запада, в том числе и РФ».

«Сложившаяся система, центром которой является ФРС США, не приспособлена для финансирования современной экономики 6-го уклада, во многом, венчурной экономики, и ничего для этого не делается. Поэтому следующий кризис, который затронет бОльшую часть всей финансовой системы, которая не готова к экономике высоких технологий, действительно повлечет коренную перестройку всего и вся. Эта перестройка пойдет через развалины существующей финансовой системы», – заключил Калашников.

Напомним, за две предыдущие недели в США произошел крах трех банков. В Европе на грани банкротства оказался старейший швейцарский Credit Suisse, который был поглощен прямым конкурентом.

Москва, Мария Соколова

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