Подмосковные следователи выясняют, как на мусорной площадке появился труп женщины

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа женщины на мусорной площадке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 26 марта 2023 года на площадке для мусорных контейнеров было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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