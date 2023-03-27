В Москве задержан мужчина, предложивший секс 13-летнему школьнику

В Москве правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который домогался подростка в общественном транспорте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 марта. «Мужчина 1984 года рождения, находясь в салоне общественного автобуса, будучи в состоянии алкогольного опьянения присел рядом с 13-летнем подростком и продемонстрировал ему с использованием своего мобильного телефона порнографические материалы, после чего предложил несовершеннолетнему вступить с ним в половую связь. От указанного предложения подросток отказался», – пояснили в СК.

О произошедшем школьник рассказал родителями, которые обратились к правоохранителям. В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок мужчина был установлен.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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