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Понедельник, 27 марта 2023, 17:44 мск

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Потерянное десятилетие: Всемирный банк оценил экономические перспективы

Мировой экономике грозит потерянное десятилетие. Такое мнение высказал главный экономист, старший вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл.

«Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата», – заявил Гилл (цитата по «Прайм»).

По его оценке, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая «поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции».

Как следует из доклада Всемирного банка, потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7% до среднегодовых темпов в 2,9%, если государства примут устойчивую, ориентированную на рост политику.

Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Финансовый кризис

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