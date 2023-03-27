Новая провокация США: Вашингтон намеренно «обнуляет» мировую экономику

США намеренно создают кризис в мировой экономике, чтобы создать проблемы для развивающихся государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Поскольку США в 2021-2023 годах не выполнили задачу по обеспечению каких-бы то ни было новых основ для роста и развития своей экономики, то запускается процесс внутреннего передела… Несомненно, это кризис. Это видно по поведению рынка нефти – это один из важнейших индикаторов на сегодня», – отметил Колташов.

По его оценке, США умышленно обрушают экономику, как это было сделано в начале 1980-х годов. «В 1981-82-м году американская экономика оказалась в очень тяжелой ситуации, но в результате США смогли переоформить глобальное соглашение с другими странами. То есть появился Вашингтонский консенсус, появились правила игры в мировой экономике, которые в целом устраивали американский финансовый капитал… Сейчас повышение ставки осознается как политика, способная нанести серьезный ущерб не только США, но и экономике Евросоюза, банкам Швейцарии, скандинавских стран, английским банкам. Это все мы еще увидим на протяжении 23-го года», – пояснил он.

Колташов обратил внимание, что финансово-экономические решения США отражаются на ситуации в других государствах. «Зальете [экономику] деньгами – получите инфляцию, рост рынков, мировой торговли, мировых товарных цен, прежде всего. В результате Россия получит рекордную выручку от экспорта, которая перекроет выручку 22-го года, если ФРС обнулит ставку. Они (США) понимают, что это путь, который означает, что они будут поддерживать так называемые развивающиеся экономики в то время, когда Белый дом оценивает эти страны как находящиеся в состоянии мятежа. Страны, которые начинают проводить некую самостоятельную политику, вытесняют доллар из расчетов, соглашения какие-то друг с другом заключают, замыкают друг на друга торговлю, не капитулируют в ответ на санкции. Это определенно враг, который не сдается. И в этой ситуации Вашингтон принимает решение повышать ставку (ФРС)», – отметил он.

Экономист обратил внимание, что решения США в финансовой сфере уже негативно отразились на России. «Мы уже прошли девальвацию декабря 22-го – января 23-го года. Так что у нас изменения курсовые уже есть. Отразится ли это в дальнейшем на российском экспорте? Несомненно. В 2023 году выручка наших экспортеров будет ниже, потому что США ухудшают конъюнктуру», – подчеркнул он.

«Это путь, который ведет США, к депрессивному состоянию, снижению экономической активности, распространению признаков экономического кризиса в разные сферы – от банков и дальше. Тем более, что мы знаем, что по законам экономики, которые, конечно, не из «Экономикс» нужно черпать, возникновение банковского кризиса является следствием проблем, которые возникают в торговле, производстве, потреблении и кредитоспособности домохозяйств. Банки просто сигнализируют о том, что здесь накопились немалые трудности. И эти сигналы в свою очередь производят негативные последствия», – подчеркнул он.

«Мы уже находимся в таком состоянии торговой депрессии, потому что цены – ну, нефть стоила в середине лета прошлого года $120 за баррель, сейчас 75. Это очевидно серьезное снижение. Может быть и дальше снижение. К этому тоже надо готовиться. Так что год будет весьма и весьма невеселый. И это заложено в программу политики ФРС. Поэтому рассуждения о том, что она скоро обнулит ставку или начнет скоро ее снижать – да они прекрасно знают, что они делают. Единственно, что они не знают, что получится в конечном итоге», – считает экономист.

По его мнению, для США вполне реальный выход в девальвации доллара, чтобы дать импульс к развитию собственной промышленности с дешевой рабочей силой. «Такого рода маневр мог бы сейчас американскую экономику не спасти, но позволить ей измениться, выжить, вписаться в новые условия», – отметил Колташов, добавив, что в такой ситуации, как полагает эксперт, США рискуют потерять статус глобального финансового центра.

Москва, Мария Соколова

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