Почти 30% московских предприятий не получили прибыль в прошлом году

Около 3,7 тысячи столичных средних и крупных предприятий не показали наличия прибыли по итогам прошлого года, 9,1 тысячи прибыль получили. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, прибыль крупных и средних предприятий Москвы в 2022 году увеличилась на 9,1% по сравнению с 2021-м и составила более 9,2 триллиона рублей. В конце прошлого года к прибыльным относилось около 9,1 тысячи предприятий или свыше 71% от более чем 12,8 тысячи крупных и средних предприятий Москвы. В выборку не попали государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

«Около 30% прибыли в 2022 году обеспечили торговые предприятия – почти 2,8 триллиона рублей, в том числе 2,1 триллиона рублей в оптовой торговле. Еще 15,3% пришлось на обрабатывающие производства – 1,4 триллиона рублей. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера – почти 1,2 триллиона рублей или 12,8%. Также высокие показатели отмечаются в профессиональной, научной и технической деятельности и деятельности в области информации и связи – 717 и 713 миллиардов рублей соответственно», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Среди отраслей самая большая доля прибыльных предприятий сконцентрирована в торговле, где их почти 79%, в обрабатывающих производствах – 78% и в образовании – 77%.

«Лидером по приросту прибыли прибыльных предприятий в 2022 году стало строительство. Компании отрасли получили прибыль в размере 456 миллиардов рублей – почти вдвое больше, чем в 2021 году. Темпы роста были на четверть выше, чем в среднем по стране. Главными причинами этого стало активное стимулирование строительства, сохранение Москвой в полном объеме всех проектов городского развития, а также использование стройкой широкого перечня федеральных и московских отраслевых мер поддержки», – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Значительный темп роста прибыли также продемонстрировали компании наиболее пострадавших от пандемии отраслей: в 2022 году гостиницы и предприятия общественного питания увеличили прибыль на 68% – более чем до 48 миллиардов рублей, а в сфере транспортировки и хранения она выросла на 38% – до 635 миллиардов рублей. Высокую динамику показали торговля и сфера финансов, в которых рост прибыли составил более 20%. Туристические агентства нарастили прибыль в семь раз, полиграфические производства – почти в шесть раз, ветеринарные клиники – в три раза.

Москва, Андрей Дорофеев

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