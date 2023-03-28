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Вторник, 28 марта 2023, 11:35 мск

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Суд вынес приговор председателю правления «ОФК Банка» Гордееву за хищение почти 10 млрд рублей

Московский суд вынес приговор председателю правления ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») Николаю Гордееву, признав его виновным в хищении почти 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что в 2016-2017 гг. Гордеев, действуя в интересах и под руководством совладельца указанного кредитного учреждения Игоря Чуяна, в составе организованной группы с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, растратил принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, в 2017 году Гордеев, зная, что банк и аффилированное с ним ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей, которые похитил.

Суд признал Гордеева виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления, сроком на 3 года.

Как добавили в прокуратуре, материалы в отношении Чуяна также выделены в отдельное производство.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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