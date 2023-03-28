В Москве просьбу переставить машину можно отправить владельцу через «Электронный дом»

Через действующую в столице платформу «Электронный дом» теперь можно отправить автовладельцу просьбу переставить машину. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В профилях жителей многоквартирных домов появился раздел «Мой транспорт», в котором отображается информация обо всех транспортных средствах, добавленных в «Электронном доме» или разделе «Транспорт» единого личного кабинета на сайте mos.ru. Ситуации, когда припаркованный автомобиль мешает проехать другим машинам или спецтранспорту, во дворах многоквартирных домов возникают нередко. Теперь на платформе «Электронный дом» можно отправить сообщение владельцам транспортных средств с просьбой убрать автомобиль, не имея их контактов», – говорится в сообщении.

Для этого достаточно зайти в раздел «Мои соседи», нажать кнопку «Связаться с владельцем транспортного средства» и вбить номер машины. Владельцу авто придет push-уведомление: «Транспортное средство с номером <номер ТС> препятствует свободному проезду. Прошу переставить ваше транспортное средство».

Поиск автомобилей осуществляется по всем пользователям «Электронного дома» вне зависимости от того, какой адрес привязан в профиле владельца. Если введенного номера машины нет в «Электронном доме», то отправитель увидит соответствующее сообщение и push-уведомление не отправится. Чтобы внести данные о машине, нужно в разделе «Мой транспорт» нажать кнопку «Добавить транспортное средство» и в открывшейся форме указать серию и госномер своего автомобиля.

«Электронный дом» – проект правительства Москвы по управлению многоквартирными домами. Он предназначен для жителей, собственников помещений и управляющих организаций. Платформой можно пользоваться в любой точке мира, где есть интернет. К «Электронному дому» уже подключились 97% многоквартирных домов столицы.

Платформа включает в себя сайт и мобильное приложение. С их помощью можно оперативно получать всю информацию о доме, проводить общие собрания собственников в электронной форме, подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде или дворе, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления на электронной доске, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, отправлять сообщения в управляющую организацию и общаться со своими соседями в общедомовом чате.

Москва, Андрей Дорофеев

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