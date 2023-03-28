Три человека утонули во время катания на лодке в Подмосковье

Три человека погибли в подмосковном Волоколамске в результате опрокидывания лодки во время прогулки по реке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 27 марта 2023 года трое местных жителей катались на резиновой лодке по реке Лама. Из пояснений очевидца известно, что в какой-то момент из-за сильного течения лодка опрокинулась, а находившиеся в ней люди упали в воду. Доплыть до берега самостоятельно они не смогли. В результате тело женщины обнаружено на берегу реки в селе Ивановское, тела еще двух людей до настоящего времени не найдены, осуществляется их поиск», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как добавили в пресс-службе, проведен осмотр места происшествия, допрошен очевидец, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведение комплекса следственных действий продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

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