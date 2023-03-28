Столичная полиция сорвала массовую драку антифашистов с неонацистами

Полицейские пресекли на западе столицы массовую драку между членами двух молодежных субкультур, задержаны 12 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по городу Москве.

«В рамках проверки информации о возможных противоправных деяниях со стороны двух групп молодых людей сотрудниками полиции был проведен комплекс профилактических мероприятий. Стражи порядка не допустили проведение планируемой акции», – сказали в пресс-службе.

Все нарушители были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. «Из 12 задержанных пятеро являются несовершеннолетними», – отметили в полиции.

В отношении девяти человек составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), им может грозить штраф или арест до 15 суток. Подростки переданы родителям, в отношении троих из них составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает штраф на сумму от 100 до 5 тыс рублей или административный арест на срок до 5 суток.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел вечером 25 марта. При этом у задержанных было изъято пять газовых пистолетов, три ножа, две ракетницы и телескопическая дубинка.

Москва, Андрей Дорофеев

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