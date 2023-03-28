Начальник отдела полиции в Подмосковье получил срок за «крышевание» нелегальных гостиниц для мигрантов

Суд вынес приговор экс-начальнику одного из подмосковных отделов полиции и его подчиненному, признав их виновными в получении взяток от владельца незаконных гостиниц для мигрантов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Установлено, что с декабря 2020 по июль 2022 года ежемесячно начальник полиции при посредничестве своего подчиненного получал взятки от представителя собственника частного домовладения за невыявление факта осуществления им незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению в аренду жилых комнат мигрантам. В результате два частных домовладения функционировали как нелегальные гостиницы для мигрантов, на что сотрудники правоохранительных органов закрывали глаза.

Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела по факту гибели трех детей во время пожара, который произошел в одном из этих домовладений.

«При изучении изъятой в хостеле документации следователи обнаружили, что часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности передавалась сотрудникам полиции. После этого они были задержаны. Один из сотрудников, а также непосредственно взяткодатель дали следователю признательные показания и сотрудничали со следствием. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», – добавили в СК.

«Собранные следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику Развилковского отдела полиции управления МВД России по Ленинскому городскому округу и его бывшему подчиненному. Они призваны виновными в совершении коррупционных преступлений (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 291.1 УК РФ соответственно)», – говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда экс-начальнику Развилковского отдела полиции назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 3 года.

Его бывший подчиненный приговорен к лишению свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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