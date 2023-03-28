Москвич, два года насиловавший дочь сожительницы, предстанет перед судом

Житель столицы предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.
«По данным следствия, с апреля 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в Новой Москве, неоднократно совершал иные действия сексуального характера и изнасилование в отношении дочери своей сожительницы. Спустя продолжительное время потерпевшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.
36-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал.
«Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, в совокупности с иными доказательствами собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в совершенном преступлении, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – добавили в СК.
Москва, Андрей Дорофеев
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