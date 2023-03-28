Мособлсуд ужесточил наказание двум участникам убийства ветерана ВОВ

Московский областной суд ужесточил наказание двум участникам жестокого убийства ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что Алексей Марьенко совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проникли в квартиру в городе Подольск, в то время как Николай Марьенко остался снаружи и ожидал у подъезда. Злоумышленники избили ветерана и похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 1 млн рублей, а также ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько дней в больнице», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

За несколько часов до убийства ветерана, один из соучастников продал ему муляжи старинных монет. Кроме того, совершил ограбление местной жительницы, добавили в прокуратуре.

Алексей Марьенко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Николай Марьенко – в пособничестве в разбое (ч. 5 ст. 33, пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Ранее суд приговорил первого из фигурантов к 12 годам лишения свободы, а второго – к 6 годам. Прокуратура Московской области не согласилась с таким наказанием. В результате суд ужесточил наказание: Алексей Марьенко приговорен 16 годам заключения, а Николай Марьенко к 8 годам. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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