Пенсионер открыл стрельбу в одном из московских отделений Сбербанка

Пенсионер открыл стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, во время инцидента никто не пострадал.

«В одном из отделений Сбербанка на Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные. В настоящее время мужчина задержан.

Телеграм-канал Baza сообщает, что 72-летний москвич пришёл в отделение в Неманском проезде, разговаривая по телефону. В это время с ним на связи были мошенники, которые убедили его, что он участвует в «спецоперации».

Мужчина сел у окна с сотрудницей, однако девушка попросила его отойти – у неё был перерыв. Пенсионер отказался. Он рассказал, что находится на спецзадании и прямо сейчас разговаривает с «капитаном полиции». Тот якобы скоро должен приехать, чтобы разоблачить мошенников, скачивающих личные данные пенсионера.

Когда в трубке услышали голос сотрудницы «Сбера», «капитан» приказал старику стрелять. Мужчина достал пистолет и выстрелил в потолок. После этого его быстро обезоружил мужчина, сидевший по соседству.

Москва, Андрей Дорофеев

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