Пакет с фрагментом человеческого тела выловили в Москве-реке

В акватории Москвы-реки обнаружен фрагмент человеческого тела. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно женщины», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.

Москва, Андрей Дорофеев

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