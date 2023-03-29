Группа несовершеннолетних убила в Подмосковье женщину по заказу ее дочери

В подмосковной Балашихе группа несовершеннолетних обвиняется в убийстве местной жительницы по заказу ее дочери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, одна из обвиняемых в связи с конфликтом с матерью попросила своего знакомого приискать лиц для совершения ее убийства. Молодой человек, предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступления, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей на что последние согласились», – говорится в сообщении ведомства.

24 марта девушка и ее знакомый впустили подельников в квартиру, после чего они стали дожидаться прихода женщины. Как только жертва вошла в квартиру, один из участников группы напал на нее и задушил.

«После совершения преступления несовершеннолетние покинули квартиру и, вернувшись спустя два дня, в ночные часы вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где впоследствии тело погибшей было обнаружено прохожими», – добавили в Следкомитете.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам в Москве.

Злоумышленникам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору).

Следователями был проведен осмотр места происшествия, проведены допросы обвиняемых, а также проверки показаний на месте с их участием, назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрические, биологические и молекулярно-генетическая. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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