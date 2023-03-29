Мигрант, вернувшийся в Россию с новым паспортом, ответит в суде за изнасилование 14-летней давности

Мигрант, долгое время прятавшийся за границей и сменивший паспорт, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 27 июля 2009 года обвиняемый находился возле дома на улице Советской армии в городе Москве совместно с другими лицами, совершившими в отношении ранее незнакомой девушки открытое хищение ее имущества. При этом у него возник умысел, направленный на совершение изнасилования сестры потерпевшей. В целях реализации задуманного он завел девушку вглубь сквера. Высказывая угрозы убийством и применяя насилие, мужчина совершил изнасилование последней», – говорится в сообщении ведомства.

После этого насильник выехал из России и сменил свои анкетные данные. Спустя годы он вернулся на территорию Московского региона, где им заинтересовались правоохранители.

Следователи проанализировали материалы уголовного дела и исследовали собранные доказательства. По результатам проведенных следственных действий, а также на основании свидетельских показаний обвиняемый был задержан. Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление.

36-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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