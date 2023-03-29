Мужчина скончался в бассейне московского фитнес-клуба

Мужчина скончался сегодня утром в одном из фитнес-клубов Южного Бутова во время посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Инцидент произошел рано утром 29 марта в бассейне частного фитнес-клуба на ул. Веневской. Некоторое время мужчина пробыл под водой, несмотря на оказанную сотрудником клуба первую медицинскую помощь он скончался. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении надзорном ведомства.

По решению Зюзинской межрайонной прокуратуры материалы процессуальной проверки по данному факту переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета.

«При наличии оснований в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», – добавили в прокуратуре.

В свою очередь в столичном главке Следкомитета сообщили, что предварительной причиной смерти 47-летний мужчина является острая сердечная недостаточность.

Москва, Андрей Дорофеев

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