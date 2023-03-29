российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 марта 2023, 11:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мужчина скончался в бассейне московского фитнес-клуба

Мужчина скончался сегодня утром в одном из фитнес-клубов Южного Бутова во время посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Инцидент произошел рано утром 29 марта в бассейне частного фитнес-клуба на ул. Веневской. Некоторое время мужчина пробыл под водой, несмотря на оказанную сотрудником клуба первую медицинскую помощь он скончался. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении надзорном ведомства.

По решению Зюзинской межрайонной прокуратуры материалы процессуальной проверки по данному факту переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета.

«При наличии оснований в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», – добавили в прокуратуре.

В свою очередь в столичном главке Следкомитета сообщили, что предварительной причиной смерти 47-летний мужчина является острая сердечная недостаточность.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пакет с фрагментом человеческого тела выловили в Москве-реке / Пенсионер открыл стрельбу в одном из московских отделений Сбербанка / Столичная полиция сорвала массовую драку антифашистов с неонацистами / «Вор в законе» Лёха Семипалатинский предстанет перед судом в Москве / Суд вынес приговор председателю правления «ОФК Банка» Гордееву за хищение почти 10 млрд рублей / В Москве задержан мужчина, предложивший секс 13-летнему школьнику / В Москве погибла девушка одного из основателей «СберМаркета» / Трупы двух мужчин обнаружены в столичном хостеле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,