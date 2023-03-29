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Среда, 29 марта 2023, 14:36 мск

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Матвиенко планирует официальный визит в Китай

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко готовится к визиту в Пекин, к которому будет приурочено очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Андрей Денисов.

Сенатор отметил, что из-за пандемии COVID-19 межпарламентские контакты с Китаем и с другими странами в течении трех лет «поддерживались в режиме онлайн». «Начинаем подготовку к очному заседанию межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Оно может состояться в рамках визита Валентины Ивановны Матвиенко в Пекин позднее в нынешнем году», – отметил Денисов, подчеркнув, что недавний визит в Россию главы КНР Си Цзиньпина стал «крупнейшим политическим событием в международном календаре РФ в этом году».

Планируется, что прямые контакты позволят активизировать не только федеральное, но региональное взаимодействие законодателей, особенно в приграничных территориях.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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