«Поиск превращается в настоящую пытку»: Совет Федерации планирует разобраться со статусом пропавших без вести участников СВО

Пропавшие без вести в ходе специальной военной операции (СВО) и члены их семей находятся в ущербном положении. Об этом сегодня заявила сенатор Светлана Горячева на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, вопрос по поиску и статусу таких бойцов законодательно не урегулирован.

«Предусмотрены серьезные меры поддержки не только бойцов, но и раненых, и семей погибших. Но есть категория, которая оказалась в ущербном положении – это без вести пропавшие и члены их семей. Законодательно их статус не отрегулирован. И для родных поиск превращается в настоящую пытку», – констатировала Горячева, пояснив, что переписка с органами власти и родственников пропавших длится месяцами.

Сенатор подчеркнула, что «нужно законодательно конкретизировать меры по поиску и положению без вести пропавших». «Нужно установить сроки проверки с вынесением конкретного решения. И сроки должны быть не резиновые», – полагает она.

Горячева также обратила внимание на работу ростовской лаборатории по идентификации останков. «Например, по летчику Осипову три месяца не могут дать ответ. Складывается впечатление, что там либо не хватает мощностей, то ли работают ни шатко, ни валко. Может, комитету по обороне выехать и разобраться. Нельзя же, чтобы погибшие месяцами стояли, а точнее лежали в очереди за опознанием и погребением», – отметила Горячева.

Комментируя это выступление, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «очень острой и правильной» поднятую Горячевой тему и поручила комитету СФ по обороне и лично его главе Юрию Воробьеву «внимательно вникнуть в ситуацию и с точки зрения законодательного регулирования, и практической».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»