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Среда, 29 марта 2023, 16:39 мск

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«Динамика остается слабой»: Путин обратил внимание на провал обрабатывающей промышленности

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на провал в обрабатывающей промышленности. Глава государства подчеркнул, что это «чрезвычайно важно».

«Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остаётся слабой, к сожалению, – ниже уровня прошлого года. Прошу на это обратить внимание, это чрезвычайно важно. Первостепенная цель – восстановить наиболее пострадавшие отрасли, такие как автопром и лесопромышленный комплекс», – сказал Путин на совещании с членами кабинета министров.

Президент подучил обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции. «Решения по поддержке таких проектов приняты, в том числе имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку. Мы об этом много раз говорили, Правительство разработало эти новые инструменты, и своевременно это сделало, и инструменты, на мой взгляд, очень хорошие. Прошу не затягивать только с их внедрением, не откладывать, а максимально широко применять эти механизмы на практике уже сейчас», – отметил глава государства (цитата по сайту Кремля).

«Мы говорили об этом в том числе и с министром [промышленности и торговли] – вице-премьером Мантуровым. Он обещал, что все донастройки будут сделаны в самое ближайшее время и процесс будет запущен. Надеюсь, что это и происходит», – добавил Путин.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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