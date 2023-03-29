«Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять»: Путин предупредил о риске негативных последствий западных санкций

Президент России Владимир Путин предупредил кабинет министров об риске негативных последствий западных санкций в среднесрочной перспективе. Выступая на совещании с членами правительства, глава государств отметил, что в такой ситуации важно в срочном порядке обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.

Путин обратил внимание, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний, ушедших из России.

«Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет, причём действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», – подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил необходимость обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. «В текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план», – пояснил он.

«Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни её ускорения, ни избыточного замедления. Я не буду приводить последние данные, но вы об этом и сами хорошо знаете. Далее: нужно последовательно снимать структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность. Имею в виду узкие места в логистике, финансах, подготовке кадров и так далее», – поручил Путин.

«И конечно, нужно поддержать проекты, которые в первую очередь нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие России, на укрепление её индустриального потенциала и суверенитета», – подчеркнул Путин.

Москва, Светлана Антонова

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