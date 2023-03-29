Путин принял отставку еще одного губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Решение принято в связи с заявлением главы региона о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Одновременно глава государства назначил исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой народной республики.

Комментируя кадровые перестановки, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что Вслед за Бурковым под ротации могут попасть еще 5 и более глав регионов. «Скорее всего, ротации могут затронуть до 30% субъектов, так как вслед за ЕДГ-2023 стартует президентская кампания и ее драйверами станут именно губернаторы. Похоже, что сейчас АП делает ставку на тех, кто участвовал в СВО, так называемую группу «донецких губернаторов», – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в марте Путин принял отставки двух глав регионов. В частности, президент сменил руководителя Чукотки Романа Копина. Исполняющим обязанности губернатора назначен бывший первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Владислав Кузнецов. Такде полномочия сложил губернатор Смоленской области из ЛДПР Алексей Островский. На его место назначен Василий Анохин, возглавлявший департамент регионального развития правительства РФ.

Москва, Светлана Антонова

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