Драка со стрельбой: москвич предстанет перед судом по обвинению в убийстве

Суд рассмотрит уголовное дело мужчины, застрелившего одного человека и ранившего другого на востоке Москвы во время прошлогодней драки около кафе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло в марте 2022 года. «У обвиняемого возник конфликт с одним из посетителей кафе на улице Руднёвка в городе Москве, в связи с чем мужчины вышли на улицу, где между ними началась драка. Находившиеся поблизости друзья второго мужчины разняли конфликтующих, после чего обвиняемый, приняв одного из разнимавших их мужчин за своего обидчика, произвел в него не менее двух выстрелов из травматического оружия, отчего потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый произвел не менее одного выстрела в еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью», – уточнили в СКР.

Личность и местонахождение стрелка было установлено в короткие сроки. В ходе обыска по месту его проживания было обнаружено орудие преступления.

48-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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