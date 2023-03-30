российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 марта 2023, 17:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Подмосковье: электрика убило током во время ремонта ЛЭП

В подмосковном Серпухове электрик погиб от удара током во время ремонта линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, после дорожно-транспортного происшествия в деревне Вечери Серпуховского городского округа произошло повреждение опоры электропередач. 29 марта 2023 года для проведения ремонтных работ на место выехала рабочая группа. При выполнении работ один из электриков получил удар током, в результате которого скончался на месте происшествия, уточнили в СК.

По факту смерти 32-летнего рабочего организованы доследственная и прокурорская проверки. Проведены опросы, изъята необходимая документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Группа несовершеннолетних убила в Подмосковье женщину по заказу ее дочери / Мособлсуд ужесточил наказание двум участникам убийства ветерана ВОВ / Начальник отдела полиции в Подмосковье получил срок за «крышевание» нелегальных гостиниц для мигрантов / Три человека утонули во время катания на лодке в Подмосковье / Подмосковные следователи выясняют, как на мусорной площадке появился труп женщины / Полицейские со стрельбой остановили угнанную иномарку без номеров / Иностранец зарезал юношу и ранил еще одного соотечественника в Подмосковье / Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,