ЧП в Подмосковье: электрика убило током во время ремонта ЛЭП

В подмосковном Серпухове электрик погиб от удара током во время ремонта линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, после дорожно-транспортного происшествия в деревне Вечери Серпуховского городского округа произошло повреждение опоры электропередач. 29 марта 2023 года для проведения ремонтных работ на место выехала рабочая группа. При выполнении работ один из электриков получил удар током, в результате которого скончался на месте происшествия, уточнили в СК.

По факту смерти 32-летнего рабочего организованы доследственная и прокурорская проверки. Проведены опросы, изъята необходимая документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

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