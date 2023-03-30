Против белгородского треш-блогера возбуждено дело об оскорблении верующих

В отношении блогера из Белгородской области Станислава Базарова («Стасик Кудрявый») в столице возбудили уголовное дело по факту оскорблении чувств верующих и изготовления порнографии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 28 марта 2023 года молодой человек находился в квартире жилого дома в Зеленограде. Преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, находясь в полуобнаженном виде, публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Данные действия были сняты на видео, ролик размещен в телеграм-канале подозреваемого, находящегося в открытом доступе», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что фигурант подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

«В рамках предварительного следствия будет назначена и проведена религиоведческая судебная экспертиза. Фигурант доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – отметили в пресс-службе.

Ранее Базаров написал в своем аккаунте: «Меня выводят из самолета». При этом директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что «Стасик Кудрявый» пытался покинуть России.

До этого Мизулина высказала возмущение роликом, который распространил Базаров.

Москва, Андрей Дорофеев

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