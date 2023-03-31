Мужчина, девять месяцев насиловавший падчерицу приятеля, предстанет перед судом в Москве

Столичный суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего мужчины, который девять месяцев насиловал малолетнюю падчерицу своего знакомого. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Дежнева в городе Москве, под угрозой применения физической силы неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Установлено, что мужчина являлся знакомым отчима потерпевшей, проживал с ними в одной квартире», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как уточнили в СК, фигурант признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах преступления, «которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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